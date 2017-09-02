Viola in nazionale: oggi tocca a Badelj e Astori. Panchina per l'azzurro, derby dei Balcani per il croato

Viola in nazionale: oggi è il turno di Davide Astori e Milan Badelj. Il difensore e capitano della Fiorentina partirà dalla panchina nella sfida alla Spagna, in quel tempio che è il Santiago Bernabeu....

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2017 16:25

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