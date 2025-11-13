Viola a lavoro con la Juve sullo sfondo: migliorano le condizioni di Kean, dubbio Gosens

Secondo giorno di doppie sedute di allenamento per la Fiorentina che in mattinata si ritroverà al Viola Park per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato.

Sono pochi infatti gli elementi assenti a causa delle convocazioni delle rispettive nazionali e parliamo di Comuzzo e Fortini impegnati in Under 21, Sohm, Gudmundsson, Dzeko chiamati in causa dalle rispettive nazionali.

Secondo quanto riportato da La Repubblica migliorano le condizioni dei calciatori ai box: Ndour e Martinelli sono rimasti a Firenze per recuperare da alcuni piccoli problemi fisici. Moise Kean sta dando buone risposte dopo il trauma alla tibia che gli ha fatto saltare la trasferta di Genova. Serve maggiore cautela, invece, su Gosens: il tedesco è ancora alle prese con la lesione al retto femorale e verrà valutato attentamente dallo staff sanitario per capire se riuscirà a strappare la convocazione con la Juve o se servirà ancora un po’ di tempo.