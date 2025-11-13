13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Viola a lavoro con la Juve sullo sfondo: migliorano le condizioni di Kean, dubbio Gosens

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Viola a lavoro con la Juve sullo sfondo: migliorano le condizioni di Kean, dubbio Gosens

Redazione

13 Novembre · 09:52

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 09:55

TAG:

#FiorentinaGosensKean

Condividi:

di

Le condizioni degli infortunati in casa Fiorentina con il gruppo al lavoro in vista della ripresa del campionato

Secondo giorno di doppie sedute di allenamento per la Fiorentina che in mattinata si ritroverà al Viola Park per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato.
Sono pochi infatti gli elementi assenti a causa delle convocazioni delle rispettive nazionali e parliamo di  Comuzzo e Fortini impegnati in Under 21, Sohm, Gudmundsson, Dzeko chiamati in causa dalle rispettive nazionali.
Secondo quanto riportato da La Repubblica migliorano le condizioni dei calciatori ai box: Ndour e Martinelli sono rimasti a Firenze per recuperare da alcuni piccoli problemi fisici. Moise Kean sta dando buone risposte dopo il trauma alla tibia che gli ha fatto saltare la trasferta di Genova. Serve maggiore cautela, invece, su Gosens: il tedesco è ancora alle prese con la lesione al retto femorale e verrà valutato attentamente dallo staff sanitario per capire se riuscirà a strappare la convocazione con la Juve o se servirà ancora un po’ di tempo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio