Vincenzo Montella e l'amore viola tornato dopo la bufera con la società. Nel 2015...

Vincenzo Montella e la Fiorentina, tutto pronto per il matrimonio bis. Dopo il triennio 2012-2015, la Viola ha scelto di ripartire da lui per il post Pioli, come vi abbiamo anticipato in esclusiva nel...

Vincenzo Montella e la Fiorentina, tutto pronto per il matrimonio bis. Dopo il triennio 2012-2015, la Viola ha scelto di ripartire da lui per il post Pioli, come vi abbiamo anticipato in esclusiva nelle scorse ore. Tre anni positivi e prolifici sul campo, conclusi tutti con il quarto posto, ma alla fine, dopo un classico scambio di battute a mezzo stampa, l’addio non fu propriamente dei migliori, anzi. Il divorzio nel giugno 2015 tra la Fiorentina e Montella fu piuttosto burrascoso soprattutto a causa delle dichiarazioni dell’allenatore dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia e quelle successive sul futuro e in particolare sull’esistenza o meno di una clausola scritta nel suo contratto.

Il 7 giugno 2015 arrivò l’esonero, con un comunicato forte e chiaro: “ACF Fiorentina ha valutato il comportamento ultimamente tenuto dal proprio allenatore Vincenzo Montella come la precisa volontà di liberarsi da un contratto legittimamente firmato meno di due anni fa perché contenente una clausola che l’allenatore non ritiene più nel suo interesse, ma che a suo tempo aveva concordato”.

Ora, a distanza di quasi 4 anni, Montella ritrova la Fiorentina: domani terrà il primo allenamento nella sua nuova avventura viola, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni della squadra toscana. Lontano dalle turbolenze del 2015…

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