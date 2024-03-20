Vincenzo Italiano alla camera ardente per l'ultimo saluto a Joe Barone. Con lui anche Ivano Tito

Mister Italiano presente alla camera ardente per l'ultimo saluto al direttore generale Joe Barone. Con lui anche Ivano Tito

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, questa mattina si è presentato al Viola Park per porgere le condoglianze alla famiglia del direttore generale Joe Barone e alla famiglia Commisso. Con lui anche il membro dello staff, nonché il preparatore atletico Ivano Tito. La squadra ovviamente non riprende gli allenamenti, considerate le circostanze luttuose nelle quali è impossibile tornare a lavorare e concentrarsi.

VENUTI AL VIOLA PARK: “NONOSTANTE TUTTO ECCOMI QUA JOE, GRAZIE PER QUELLO CHE HAI FATTO PER LA FIORENTINA”

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