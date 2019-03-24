VIDEO, Veretout va a Napoli e chiede alla fidanzata di sposarlo. I rumors di mercato aumentano

Da una parte i rumors di mercato che aumentano, raccontano di Veretout ormai certo del suo prossimo trasferimento a Napoli e di un accordo già trovato tra club e calciatore. Dall'altra, grazie al week...

Da una parte i rumors di mercato che aumentano, raccontano di Veretout ormai certo del suo prossimo trasferimento a Napoli e di un accordo già trovato tra club e calciatore. Dall'altra, grazie al weekend libero, il centrocampista francese è andato proprio a Napoli per chiedere la mano della sua fidanzata. Ecco il video



