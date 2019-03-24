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VIDEO, Veretout va a Napoli e chiede alla fidanzata di sposarlo. I rumors di mercato aumentano

Da una parte i rumors di mercato che aumentano, raccontano di Veretout ormai certo del suo prossimo trasferimento a Napoli e di un accordo già trovato tra club e calciatore. Dall'altra, grazie al week...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2019 12:32
VIDEO, Veretout va a Napoli e chiede alla fidanzata di sposarlo. I rumors di mercato aumentano - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Da una parte i rumors di mercato che aumentano, raccontano di Veretout ormai certo del suo prossimo trasferimento a Napoli e di un accordo già trovato tra club e calciatore. Dall'altra, grazie al weekend libero, il centrocampista francese è andato proprio a Napoli per chiedere la mano della sua fidanzata. Ecco il video


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