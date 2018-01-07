VIDEO "È andato via Batistuta chi fa i gol adesso?" Un piccolo Chiesa risponde "Io"
"È andato via Batistuta chi li farà i gol adesso alla Fiorentina?"Un piccolo bambino di nome Federico risponde: "Io"Il bambino che risponde è Federico Chiesa tra le braccia di suo papà Enrico. Siamo a...
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 15:26
"È andato via Batistuta chi li farà i gol adesso alla Fiorentina?"
Un piccolo bambino di nome Federico risponde: "Io"
Il bambino che risponde è Federico Chiesa tra le braccia di suo papà Enrico. Siamo a Firenze nel 2000 e l'intervista di Franco Ligas per Mediaset rimane bella storia. Adesso quel bambino è il giocatore più talentuoso della Fiorentina e i gol che fanno sperare e sognare Firenze li fa anche lui. VEDI IL VIDEO