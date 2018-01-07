VIDEO "È andato via Batistuta chi fa i gol adesso?" Un piccolo Chiesa risponde "Io"

"È andato via Batistuta chi li farà i gol adesso alla Fiorentina?"Un piccolo bambino di nome Federico risponde: "Io"Il bambino che risponde è Federico Chiesa tra le braccia di suo papà Enrico. Siamo a...

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2018 15:26

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