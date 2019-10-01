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(VIDEO) Simpatico siparietto tra Toni e Ribery, insieme ieri a cena a Firenze

Ieri a Firenze si sono incontrati l'ex viola Toni e Ribery, vecchi amici si sono incontrati a Firenze. Questo che vi mostriamo è il video messo dallo stesso ex attaccante viola sul proprio profilo soc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 12:06
(VIDEO) Simpatico siparietto tra Toni e Ribery, insieme ieri a cena a Firenze -
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Ieri a Firenze si sono incontrati l'ex viola Toni e Ribery, vecchi amici si sono incontrati a Firenze. Questo che vi mostriamo è il video messo dallo stesso ex attaccante viola sul proprio profilo social di Instagram:


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