(VIDEO) Paci ironico: "Hanno preso Ceccherini potevano prendere anche me, sono anche più bravo"
Alessandro Paci ha seguito l'onda di ironia (leggiqui) che ha portato il trasferimento di Federico Ceccherini a Firenze. Il famoso comico locale, ha postato questo video interessante dove ironizza dic...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 14:10
Alessandro Paci ha seguito l'onda di ironia (leggiqui) che ha portato il trasferimento di Federico Ceccherini a Firenze. Il famoso comico locale, ha postato questo video interessante dove ironizza dicendo che la Fiorentina potesse acquistare anche lui, in quanto molto più forte a calcio del collega ed amico Massimo Ceccherini.
Questo il video