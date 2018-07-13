(VIDEO) Paci ironico: "Hanno preso Ceccherini potevano prendere anche me, sono anche più bravo"

Alessandro Paci ha seguito l'onda di ironia (leggiqui) che ha portato il trasferimento di Federico Ceccherini a Firenze. Il famoso comico locale, ha postato questo video interessante dove ironizza dic...

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2018 14:10

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