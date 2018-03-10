VIDEO, L'ultima intervista di Astori: "Per il rinnovo non ci sono problemi. Cari tifosi viola vi dico che..."
Dopo la partita contro il Chievo Verona, l'ultima giocata in casa dalla Fiorentina e vinta per 1-0 con gol di Biraghi proprio su assist di Astori, Sky Sport a fine gara ha intervistato il capitano del...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 14:04
Dopo la partita contro il Chievo Verona, l'ultima giocata in casa dalla Fiorentina e vinta per 1-0 con gol di Biraghi proprio su assist di Astori, Sky Sport a fine gara ha intervistato il capitano della squadra viola Davide Astori. Parole riferite ai tifosi viola e al campionato di alti e bassi che la squadra gigliata sta attraversando. E poi la chiusura sul rinnovo di contratto. Ecco il video della sua ultima intervista.