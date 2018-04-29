VIDEO, sfottò Fiesole che canta: "Sarò con te, con un sogno nel cuore, Napoli torna campione"
La Fiesole festeggia a fine partita la vittoria imitando il coro azzurro: "Saró con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna Campione..." è quanto si sente al termine della pa...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 21:14
La Fiesole festeggia a fine partita la vittoria imitando il coro azzurro: "Saró con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna Campione..." è quanto si sente al termine della partita vinta contro il Napoli. Ecco il video:
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