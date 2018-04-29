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VIDEO, sfottò Fiesole che canta: "Sarò con te, con un sogno nel cuore, Napoli torna campione"

La Fiesole festeggia a fine partita la vittoria imitando il coro azzurro: "Saró con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna Campione..." è quanto si sente al termine della pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 21:14
VIDEO, sfottò Fiesole che canta: "Sarò con te, con un sogno nel cuore, Napoli torna campione" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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La Fiesole festeggia a fine partita la vittoria imitando il coro azzurro: "Saró con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna Campione..." è quanto si sente al termine della partita vinta contro il Napoli. Ecco il video:

https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/04/a28949bca7145dadc904a3a56706f2af-37601-1525025857.mp4

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