VIDEO, la Fiesole canta contro i Della Valle, la maratona fischia. Strappo tifo viola in diretta tv

Al 25' del primo tempo del match Fiorentina-Torino, la Fiesole ha messo in scena la preannunciata contestazione contro la proprietà. I cori "Della Valle vattene" e "forse chissà succederà, canta con n...

Al 25' del primo tempo del match Fiorentina-Torino, la Fiesole ha messo in scena la preannunciata contestazione contro la proprietà. I cori "Della Valle vattene" e "forse chissà succederà, canta con noi Della Valle se ne va" sono stati accompagnati dalla striscione "e adesso querelatici tutti", in riferimento alle querele dei Della Valle per dei commenti su Facebook. La Maratona ha fischiato i cori della curva, che ha risposto con il coro "Noi siamo la Fiorentina". La spaccatura nel tifo e la contestazione continua. Ecco il video dei vori della Curva Fiesole:





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