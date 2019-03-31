Labaro Viola

VIDEO, la Fiesole canta contro i Della Valle, la maratona fischia. Strappo tifo viola in diretta tv

Al 25' del primo tempo del match Fiorentina-Torino, la Fiesole ha messo in scena la preannunciata contestazione contro la proprietà. I cori "Della Valle vattene" e "forse chissà succederà, canta con n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 17:07
VIDEO, la Fiesole canta contro i Della Valle, la maratona fischia. Strappo tifo viola in diretta tv -
News
Fiorentina
Curva Fiesole
Della Valle
Condividi

Al 25' del primo tempo del match Fiorentina-Torino, la Fiesole ha messo in scena la preannunciata contestazione contro la proprietà. I cori "Della Valle vattene" e "forse chissà succederà, canta con noi Della Valle se ne va" sono stati accompagnati dalla striscione "e adesso querelatici tutti", in riferimento alle querele dei Della Valle per dei commenti su Facebook. La Maratona ha fischiato i cori della curva, che ha risposto con il coro "Noi siamo la Fiorentina". La spaccatura nel tifo e la contestazione continua. Ecco il video dei vori della Curva Fiesole:


 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok