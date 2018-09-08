(VIDEO): Il gran goal di Simeone per il 3-0 dell'Argentina sul Guatemala. Che bomber il Cholito!

Ieri al Los Angeles Memorial Coliseum è andata di scena l'amichevole tra Argentina e Guatemala vinta dall'albiceleste per 3-0 fimate da: G. Martinez, Lo Celso e Simeone. Il numero 9 viola si è ben dis...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2018 09:07

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