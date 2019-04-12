(VIDEO) Il fantastico gol su rigore di Vlahovic. Cucchiaio perfetto del bomber serbo
Ecco il video del gol di Vlahovic su rigore che ha sbloccato il match al Filadelfia. Grande freddezza ed esultanza polemica che ha scatenato l'ira del pubblicohttps://www.labaroviola.com/wp-content/up...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 21:03
Ecco il video del gol di Vlahovic su rigore che ha sbloccato il match al Filadelfia. Grande freddezza ed esultanza polemica che ha scatenato l'ira del pubblico
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