Labaro Viola

(VIDEO) Il fantastico gol su rigore di Vlahovic. Cucchiaio perfetto del bomber serbo

Ecco il video del gol di Vlahovic su rigore che ha sbloccato il match al Filadelfia. Grande freddezza ed esultanza polemica che ha scatenato l'ira del pubblicohttps://www.labaroviola.com/wp-content/up...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 21:03
(VIDEO) Il fantastico gol su rigore di Vlahovic. Cucchiaio perfetto del bomber serbo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
News
Fiorentina
Torino
Vlahovic
Condividi

Ecco il video del gol di Vlahovic su rigore che ha sbloccato il match al Filadelfia. Grande freddezza ed esultanza polemica che ha scatenato l'ira del pubblico


https://www.labaroviola.com/wp-content/uploads/2019/04/️-45-Finisce-1-0-per-la-@acffiorentina-la-prima-frazione-Adesso-il-@TorinoFC_1906-è-sot.mp4

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok