VIDEO, De Gea festeggia 34 anni con la Fiorentina: torta e serenità prima della sfida con l'APOEL

Il portiere della Fiorentina celebra il suo compleanno a Nicosia, dove la squadra si prepara alla sfida di Conference League contro l'APOEL

Oggi uno dei protagonisti della Fiorentina di Palladino festeggia il suo compleanno: David De Gea compie 34 anni e lo celebra insieme alla sua nuova famiglia viola. Sul profilo ufficiale della Fiorentina è stato condiviso un video che mostra il momento in cui gli viene portata la torta durante il pranzo a Nicosia. L'atmosfera è rilassata e serena, anche in vista della partita di questa sera, in cui i viola affronteranno l'APOEL nella sfida di Conference League.

Gosens si è ripreso la Germania con l’aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann

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