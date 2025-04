(VIDEO) Commisso suona la fisarmonica a cena, presenti anche Ferrari, Pradè e Palladino

Serata in allegria ieri sera per i vertici della Fiorentina, che si sono ritrovati per una cena a Prato nel locale di Nigro, il costruttore del Viola Park. Alla cena erano presenti oltre che al presidente Commisso e la moglie Catherine anche i dirigenti, Ferrari, Pradè e il mister Raffaele Palladino. C’erano anche il dottor Pengue e l’architetto del Viola Park Casamonti.

Nel corso della serata il presidente Commisso ha suonato la fisarmonica sulle note di “La prima cosa bella”, sicuramente un bel modo per cimentare ancora di più il gruppo della dirigenza e per stemperare la tensione in vista di un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Questo il video della serata con il presidente Commisso impegnato a suonare: