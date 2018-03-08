VIDEO, Da brividi l'ultimo saluto dei tifosi viola per Astori all'uscita dalla Basilica
Alla fine del funerale e all'uscita dalla Basilica Santa Croce quello che è avvenuto è stato da brividi. I tifosi viola in Piazza Santa Croce hanno omaggiato così il capitano della Fiorentina Davide A...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 14:33
Alla fine del funerale e all'uscita dalla Basilica Santa Croce quello che è avvenuto è stato da brividi. I tifosi viola in Piazza Santa Croce hanno omaggiato così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Cori, fumogeni e un calore immenso. Ecco il video