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VIDEO, Da brividi l'ultimo saluto dei tifosi viola per Astori all'uscita dalla Basilica

Alla fine del funerale e all'uscita dalla Basilica Santa Croce quello che è avvenuto è stato da brividi. I tifosi viola in Piazza Santa Croce hanno omaggiato così il capitano della Fiorentina Davide A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 14:33
VIDEO, Da brividi l'ultimo saluto dei tifosi viola per Astori all'uscita dalla Basilica - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Alla fine del funerale e all'uscita dalla Basilica Santa Croce quello che è avvenuto è stato da brividi. I tifosi viola in Piazza Santa Croce hanno omaggiato così il capitano della Fiorentina Davide Astori. Cori, fumogeni e un calore immenso. Ecco il video

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