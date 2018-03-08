VIDEO, Da brividi l'ultimo saluto dei tifosi viola per Astori all'uscita dalla Basilica

Alla fine del funerale e all'uscita dalla Basilica Santa Croce quello che è avvenuto è stato da brividi. I tifosi viola in Piazza Santa Croce hanno omaggiato così il capitano della Fiorentina Davide A...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 14:33

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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