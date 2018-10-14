VIDEO, Borja Valero torna a Firenze e all'alba si gode la città da piazzale Michelangelo

Borja Valero e Firenze, un amore mai finito, anche adesso che è, da oltre un anno, un giocatore dell'Inter. Grazie alla sosta per la nazionale il centrocampista spagnolo è tornato in nazionale e stama...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2018 12:04

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