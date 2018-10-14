VIDEO, Borja Valero torna a Firenze e all'alba si gode la città da piazzale Michelangelo
Borja Valero e Firenze, un amore mai finito, anche adesso che è, da oltre un anno, un giocatore dell'Inter. Grazie alla sosta per la nazionale il centrocampista spagnolo è tornato in nazionale e stama...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 12:04
Borja Valero e Firenze, un amore mai finito, anche adesso che è, da oltre un anno, un giocatore dell'Inter. Grazie alla sosta per la nazionale il centrocampista spagnolo è tornato in nazionale e stamattina, alle prime ore del giorno, praticamente all'alba, è andato a Piazzale Michelangelo dove ha potuto ammirare Firenze in tutto il suo splendore con le sue sfumature più belle. Ecco il video postato su Instagram