(VIDEO): Biraghi segna in Nazionale come Pezzella dedica il gol ad Astori
Primo goal in Nazionale per Cristiano Biraghi che decisivo regala la vittoria all’Italia per 1-0 sulla Polonia al novantesimo. Come Pezzella (GUARDA QUI ) anche il terzino viola ha dedicato il goal a...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 22:25
Primo goal in Nazionale per Cristiano Biraghi che decisivo regala la vittoria all’Italia per 1-0 sulla Polonia al novantesimo. Come Pezzella (GUARDA QUI ) anche il terzino viola ha dedicato il goal a Davide Astori mimando verso il cielo il 13.
CLICCA QUI PER GUARDARE LA DEDICA DI BIRAGHI