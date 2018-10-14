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(VIDEO): Biraghi segna in Nazionale come Pezzella dedica il gol ad Astori

Primo goal in Nazionale per Cristiano Biraghi che decisivo regala la vittoria all’Italia per 1-0 sulla Polonia al novantesimo. Come Pezzella (GUARDA QUI ) anche il terzino viola ha dedicato il goal a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 22:25
(VIDEO): Biraghi segna in Nazionale come Pezzella dedica il gol ad Astori -
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Primo goal in Nazionale per Cristiano Biraghi che decisivo regala la vittoria all’Italia per 1-0 sulla Polonia al novantesimo. Come Pezzella (GUARDA QUI ) anche il terzino viola ha dedicato il goal a Davide Astori mimando verso il cielo il 13.

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