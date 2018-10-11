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(VIDEO): Pezzella segna in Nazionale e dedica il goal ad Astori

Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha siglato il goal del momentaneo 0-3 contro l’Iraq (gara finita 0-4) nell’amichevole con la maglia dell’Argentina. Dopo la rete la dedica per Astori indi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 21:56
(VIDEO): Pezzella segna in Nazionale e dedica il goal ad Astori -
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Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha siglato il goal del momentaneo 0-3 contro l’Iraq (gara finita 0-4) nell’amichevole con la maglia dell’Argentina. Dopo la rete la dedica per Astori indicando il numero 13.

Ecco il video:

CLICCA QUI PER VEDERE IL GOL DI PEZZELLA CON LA MAGLIA DELL'ARGENTINA

 

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