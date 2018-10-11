(VIDEO): Pezzella segna in Nazionale e dedica il goal ad Astori
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha siglato il goal del momentaneo 0-3 contro l’Iraq (gara finita 0-4) nell’amichevole con la maglia dell’Argentina. Dopo la rete la dedica per Astori indi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 21:56
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha siglato il goal del momentaneo 0-3 contro l’Iraq (gara finita 0-4) nell’amichevole con la maglia dell’Argentina. Dopo la rete la dedica per Astori indicando il numero 13.
Ecco il video:
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