VIDEO, Batistuta: "Firenze casa mia, Pioli sta facendo bene. A Simeone ho detto..."

Ad assistere all'allenamento di oggi della Fiorentina allo stadio Franchi c'era Gabriel Omar Batistuta, queste le sue parole ai microfoni di ViolaChannel:"Sono contento di essere qui, mi trattate semp...

Ad assistere all'allenamento di oggi della Fiorentina allo stadio Franchi c'era Gabriel Omar Batistuta, queste le sue parole ai microfoni di ViolaChannel:

"Sono contento di essere qui, mi trattate sempre bene quando vengo. Pioli sta facendo bene nonostante quello che ha in mano. Ha buone idee per il futuro e spero che la posizione della Fiorentina migliori perché sta giocando meglio di quello che rappresenta la classifica. Quella di Astori è una vera e propria tragedia, ci sono cose che dovrebbero preoccupare più di una partita persa. Ne ha parlato tutto il mondo come tutti hanno parlato anche della reazione di Firenze. È’dura parlare.

Ho parlato anche con Simeone, sta facendo il suo percorso, è giovane e sicuramente i tifosi devono capire che ci vorrà tempo. Anche per me i primi tempi non sono stati facili, i primi due anni ho fatto fatica ma poi tutto arriverà. Saranno importanti anche Firenze e i fiorentini. Stasera guarderò la partita tra Argentina e Italia. Sono dispiaciuto che l’Italia non sia al mondiale, ma ovviamente tifo per la mia nazionale, credo che possa arrivare lontano”.