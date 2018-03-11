VIDEO, al minuto 13 la Fiesole mostra la coreografia e lo stadio canta "C'è solo un capitano"
Quello che è successo al minuto 13 allo stadio Franchi è un qualcosa di unico e speciale. La Curva Fiesole ha mostrato la coreografia in onore di Davide Astori con il coro "C'è solo un capitano" e non...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 14:21
Quello che è successo al minuto 13 allo stadio Franchi è un qualcosa di unico e speciale. La Curva Fiesole ha mostrato la coreografia in onore di Davide Astori con il coro "C'è solo un capitano" e non solo. Lo sventolare delle bandierine e un'affetto smisurato del popolo viola. Ecco il video di Labaroviola.