VIDEO, al minuto 13 la Fiesole mostra la coreografia e lo stadio canta "C'è solo un capitano"

Quello che è successo al minuto 13 allo stadio Franchi è un qualcosa di unico e speciale. La Curva Fiesole ha mostrato la coreografia in onore di Davide Astori con il coro "C'è solo un capitano" e non...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 14:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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