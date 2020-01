Domenica Commisso arriverà a Firenze. L’obiettivo del club viola è quello di rinnovare il contratto a Chiesa. La scadenza vorrebbero portarla dal 2022 al 2024. Lo stipendio dovrebbe essere pari a quello di Ribery ovvero 4 milioni netti a stagione (attuale ne prende 2). Non si esclude la presenza di una clausola rescissoria come “garanzia” per entrambi le parti. Lo riporta La Nazione.