Vicino alla Fiorentina a Gennaio adesso Gudmundsson strizza l’occhio alla Juve: “Nel calcio mai dire mai”

Il grande obbiettivo viola del mercato di Gennaio Albert Gudmundsson ha rilasciato un intervista a Sky sport in cui ha toccato tanti temi, tra cui un suo possibile approdo alla Juventus con Koopmeiners. Queste le sue parole.

In Olanda hai giocato con diversi giocatori che hai ritrovato in serie A da avversari. Da Reijnders a Koopmeiners. Pensi che con quest’ultimo ti ci potrai ritrovare in squadra magari proprio alla Juve? “Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro di Koopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore”.

