La Fiorentina ritrova Dodo dopo 171 giorni, può essere l’arma in più per questo finale di stagione

171 giorni. Oppure, se preferite, 5 mesi e 21 giorni. È il periodo di tempo in cui la Fiorentina ha dovuto fare a meno di Dodo. Nella partita di Udine (24 settembre) infatti il terzino brasiliano riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio grave che ha chiaramente reso necessario un intervento chirurgico. Dopo l’operazione è iniziato il percorso di recupero del classe 1998, che sui social ha sempre esternato tanta voglia di tornare prima possibile in campo. Giovedì il grande ritorno in una partita ufficiale: 25 minuti disputati nel finale di Fiorentina-Maccabi Haifa. I 6.000 tifosi presenti al Franchi si sono fatti sentire al momento del suo ingresso, perché il ritorno di Dodò era molto atteso da tutti e il suo rientro può tradursi in un’importante arma in più per Italiano e per la Fiorentina in questi ultimi (e decisivi) 2 mesi e mezzo di stagione. Se c’è un ruolo che nella Fiorentina vede grande abbondanza è proprio quello di terzino destro. L’arrivo di Faraoni nel mercato di gennaio ha permesso a Kayode di rifiatare un po’, in alcune partite. Adesso, considerando anche il rientro dell’ex Shakhtar, Italiano ha tre terzini destri. Un giovane, un esperto e poi lui, Dodo, che è arrivato a Firenze per fare il titolare (l’investimento del club nell’estate 2022 fu notevole). Sui social, rispondendo ad un tifoso, Dodo ha scherzato (o forse no?) dicendo che sarebbe pronto a firmare un contratto a vita con i viola, dopo che ha ribadito il suo grande legame con il club e i tifosi. Per adesso il brasiliano si gode il ritorno in campo, con tanta voglia di dare alla squadra ciò che non ha potuto dare negli ultimi 6 mesi. Lo scrive La Nazione

