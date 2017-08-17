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Vice presidente Betis: "Pezzella ha chiesto di andare alla Fiorentina, non tratteniamo chi non vuole. Non è ancora chiusa"

Serra Ferrer, vicepresidente del Betis, ha parlato oggi del possibile passaggio in viola di German Pezzella: “Siamo in trattativa con la Fiorentina su richiesta del giocatore. Il difensore ha avuto un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:03
Vice presidente Betis: "Pezzella ha chiesto di andare alla Fiorentina, non tratteniamo chi non vuole. Non è ancora chiusa" -
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Serra Ferrer, vicepresidente del Betis, ha parlato oggi del possibile passaggio in viola di German Pezzella: “Siamo in trattativa con la Fiorentina su richiesta del giocatore. Il difensore ha avuto un colloquio con il tecnico e ha maturato la decisione di volersene andare. I nostri giocatori devono sentirsi implicati all’interno del nostro progetto. Non posso ancora dare i dettagli dell’affare perché non è ancora chiusa”.

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