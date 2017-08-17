Vice presidente Betis: "Pezzella ha chiesto di andare alla Fiorentina, non tratteniamo chi non vuole. Non è ancora chiusa"

Serra Ferrer, vicepresidente del Betis, ha parlato oggi del possibile passaggio in viola di German Pezzella: “Siamo in trattativa con la Fiorentina su richiesta del giocatore. Il difensore ha avuto un...

Serra Ferrer, vicepresidente del Betis, ha parlato oggi del possibile passaggio in viola di German Pezzella: “Siamo in trattativa con la Fiorentina su richiesta del giocatore. Il difensore ha avuto un colloquio con il tecnico e ha maturato la decisione di volersene andare. I nostri giocatori devono sentirsi implicati all’interno del nostro progetto. Non posso ancora dare i dettagli dell’affare perché non è ancora chiusa”.