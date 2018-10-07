Vice Inzaghi: "Vittoria meritata, bel gioco e bella vittoria. Abbiamo pagato nel finale le fatiche di coppa"

Per un problema alla voce il tecnico Simone Inzaghi non è potuto intervenire ai microfoni di DAZN, al suo posto il vice Massimiliano Farris. «Bella vittoria, di carattere. La squadra ha espresso un be...

Per un problema alla voce il tecnico Simone Inzaghi non è potuto intervenire ai microfoni di DAZN, al suo posto il vice Massimiliano Farris. «Bella vittoria, di carattere. La squadra ha espresso un bel gioco. Avevamo preparato bene la partita, conoscendo pregi e difetti della Fiorentina. Nel secondo tempo ha pesato la gara di Francoforte, non solo mentalmente ma soprattutto fisicamente, siamo calati tantissimo Non abbiamo potuto cambiare tutti gli elementi e la Fiorentina è venuta fuori. Non conosco i numeri della gara, immagino che loro hanno fatto più possesso palla, ma come occasioni da gol, nel complesso della partita, ci siamo portati meritatamente a casa questa vittoria». Queste le parole riportate da Lazionews.eu