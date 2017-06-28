Nuovo viaggio a Milano per Corvino, l'obiettivo è chiudere per Matteo Politano del Sassuolo...
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il dg viola Corvino starebbe andando a Milano per chiudere con Politano. Le cifre...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 10:13
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino sarebbe nuovamente in viaggio per Milano. L'obiettivo? Chiudere per Matteo Politano a 7/8 milioni di euro. L'esterno del Sassuolo andrebbe a ricoprire il posto di Bernardeschi, sempre piú lontano da Firenze, o quello di Tello, non riscattato dalla Fiorentina.