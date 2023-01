Verso la Lazio: Castrovilli ancora out, Quarta e Cabral in dubbio. Chi sarà il centravanti?

La Fiorentina sta preparando la partita di domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri, fischio d’inizio alle 18 allo Stadio Olimpico. I viola sono reduci da due sconfitte consecutive (contro Roma e Torino) e devono provare a reagire, nonostante un avversario forte e in grande forma. Pochi giorni fa infatti i biancocelesti hanno travolto il Milan per 4-0, stesso risultato maturato contro la squadra di Italiano nel girone d’andata. Ecco perché domenica servirà una grande Fiorentina per provare a ottenere un risultato positivo in una sfida molto difficile. Per i viola tornerà a disposizione Dodo, dopo la squalifica. Il terzino brasiliano si giocherà una maglia da titolare con Venuti. Saranno assenti invece Castrovilli e Sottil, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. L’attaccante è alle prese con allenamenti personalizzati sul campo mentre il centrocampista sta facendo terapie.

Segnali incoraggianti per quanto riguarda Quarta e Cabral. Il difensore argentino si allena in gruppo da una settimana, dunque torna a disposizione e presto potrebbe impensierire Igor in un eventuale ballottaggio difensivo. Ieri si è allenato in gruppo anche Cabral, che dunque sembra aver smaltito l’infortunio muscolare accusato 20 giorni fa.Da segnalare poi che ieri c’è stato il secondo allenamento in maglia viola per Salvatore Sirigu, pronto alla sua prima convocazione con la Fiorentina. L’ex Napoli domenica sarà sicuramente in panchina, con la porta gigliata che sarà difesa ancora da Terracciano. A centrocampo potrebbero trovare nuovamente spazio Amrabat e Duncan, anche se Mandragora è tornato a disposizione e Italiano sta pensando a tutte le soluzioni possibili. Stesso discorso per il ruolo di centravanti: può giocare Jovic ma il tecnico viola potrebbe anche adattare un altro calciatore, in particolare uno tra Nico Gonzalez e Kouamé. Lo scrive La Nazione.

