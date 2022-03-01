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Verso la Juve: Italiano ha dei dubbi, Torreira non è ancora al meglio gioca Amrabat?

Tanti i dubbi di formazione nella mente di Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 09:46
Verso la Juve: Italiano ha dei dubbi, Torreira non è ancora al meglio gioca Amrabat? - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tanti i dubbi che arrovellano Italiano aspettando la Juventus per la partita più importante della sua carriera: il tecnico viola ha al momento tutta la rosa a disposizione escluso Quarta, out per squalifica. Il primo riguarda l'attacco, Piatek o Cabral. Tra i pali dovrebbe tornare Terracciano. Punto interrogativo Torreira che non è al meglio, Italiano farà di tutto per recuperarlo sennò spazio ancora ad Amrabat. Lo scrive Tuttosport.

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