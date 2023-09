Verso Inter-Fiorentina, i nerazzurri convocano Pavard e Klaassen, Sanchez ancora out

L’arrivo a Milano e subito prima convocazione. Benjamin Pavard e Davy Klaassen si preparano alla prima volta in nerazzurro per la sfida di quest’oggi contro la Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese e l’olandese sono tra i convocati della squadra di Simone Inzaghi per il match con i viola, al contrario di Alexis Sanchez, che è in ritardo di condizione e non è stato convocato.

Out anche Francesco Acerbi, non ancora al top dopo un mese di stop, e Stefano Sensi, che deve smaltire un affaticamento muscolare. Per il resto Inzaghi si prepara a confermare il suo undici, in cui nella ripresa potrebbero avere spazio anche i nuovi acquisti