Verso il Twente: Igor è ok, torna in coppia con Milenkovic. Biraghi e Venuti dal 1’

Dopo il pareggio senza reti di domenica contro l’Empoli di Paolo Zanetti, la Fiorentina si è ritrovata già ieri mattina al centro sportivo (davanti agli occhi del presidente Commisso e della dirigenza) per iniziare a preparare la fondamentale sfida di giovedì, la gara ritorno del playoff di Conference League contro il Twente. Lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro gli azzurri, allenamento regolare invece per il resto della squadra, partitella compresa. Aggregati anche alcuni giovani della Primavera, che sono stati inseriti nella lista UEFA. Buone notizie per quanto riguarda Igor: il brasiliano si è allenato in gruppo, le sue condizioni migliorano, Italiano potrà contare anche su di lui per la trasferta in Olanda. L’unico calciatore indisponibile quindi resta Zurkowski, ancora condizionato da un problema alla caviglia, motivo per cui il polacco non è stato neanche inserito nella lista UEFA. Giovedì scenderà in campo una formazione molto diversa rispetto a quella vista al Castellani. In porta tornerà Terracciano, nei ruoli di terzini si rivedranno Venuti e Biraghi, a centrocampo spazio ad Amrabat, in attacco si va verso un tridente composto da Nico Gonzalez, Cabral e Sottil. Lo scrive La Nazione.

