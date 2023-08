Verso il Genoa, rebus totale sul nuovo centravanti. Nzola è in ritardo di condizione, Beltran domani primo allenamento in gruppo 

Guardando il bicchiere mezzo vuoto, Italiano qualche problema da risolvere in vista del Genoa ce l’ha. In primis sul centravanti, oggi un rebus totale. Nzola è in ritardo di condizione, Beltran farà solo domani (alla ripresa dei lavori del gruppo) il primo allenamento con i nuovi compagni. Paradossalmente Jovic ha più chance di giocare dal 1′, pur restando in uscita entro fine agosto.

Nelle amichevoli estive la squadra ha palesato gli stessi limiti della scorsa stagione. Qualche amnesia in difesa e la consueta mancanza di cinismo sotto porta, che Italiano spera di risolvere con gli innesti di Nzola e Beltran. Lo scrive La Nazione.

