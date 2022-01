Verso il Cagliari, Italiano schiererà il super tridente d’attacco Gonzalez-Vlahovic-Ikone

Domani alle 12.30 la Fiorentina affronterà il Cagliari. Italiano ha tutta la rosa completa, l’unico che manca all’appello è Martinez Quarta. I viola dovrebbero schierare il 4-3-3. Ci sono ancora dei ballottaggi in corso. In difesa confermato Odriozola, Milenkovic ed Igor al centro, a sinistra Biraghi. Torreira confermato regista, Castrovilli scalpita per giocare al fianco di Bonaventura. Davanti insieme a Vlahovic e Gonzalez dovrebbe esserci Ikoné. Lo scrive Repubblica.

