Verso Genova: Astori squalificato, chi farà il capitano? Chiesa in vantaggio su Badelj perché...
Davide Astori non sarà della partita, contro la Samp, a Genova. Il capitano viola è stato squalificato e, a questo punto, scatta la corsa al toto-sostituto. Chi indosserà la fascia? Il candidato numer...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 15:53
Davide Astori non sarà della partita, contro la Samp, a Genova. Il capitano viola è stato squalificato e, a questo punto, scatta la corsa al toto-sostituto. Chi indosserà la fascia? Il candidato numero uno è Federico Chiesa: giovane, sì, ma sempre più leader di questa squadra. Occhio però anche a Milan Badelj, che si appresta a toccare le 100 presenze in serie A.