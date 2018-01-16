Verso Genova: Astori squalificato, chi farà il capitano? Chiesa in vantaggio su Badelj perché...

Davide Astori non sarà della partita, contro la Samp, a Genova. Il capitano viola è stato squalificato e, a questo punto, scatta la corsa al toto-sostituto. Chi indosserà la fascia? Il candidato numer...

A cura di Redazione Labaroviola 16 gennaio 2018 15:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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