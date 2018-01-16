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Verso Genova: Astori squalificato, chi farà il capitano? Chiesa in vantaggio su Badelj perché...

Davide Astori non sarà della partita, contro la Samp, a Genova. Il capitano viola è stato squalificato e, a questo punto, scatta la corsa al toto-sostituto. Chi indosserà la fascia? Il candidato numer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 15:53
Verso Genova: Astori squalificato, chi farà il capitano? Chiesa in vantaggio su Badelj perché... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Davide Astori non sarà della partita, contro la Samp, a Genova. Il capitano viola è stato squalificato e, a questo punto, scatta la corsa al toto-sostituto. Chi indosserà la fascia? Il candidato numero uno è Federico Chiesa: giovane, sì, ma sempre più leader di questa squadra. Occhio però anche a Milan Badelj, che si appresta a toccare le 100 presenze in serie A.

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