Verso Fiorentina-Como: ottimismo sulla presenza di Kean
Fiducia in casa viola sul recupero dal primo minuto del centravanti Moise Kean che potrebbe fare coppia con Gudmundsson
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2025 22:37
Buone notizie in casa Fiorentina sul fronte infortunati.
Come riportato dall'ANSA, c'è fiducia in casa viola sulle condizioni fisiche di Moise Kean.
Il centravanti della nazionale italiana alle prese con la febbre, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match delicato contro il Como.
Filtra ottimismo anche sul recupero di Albert Gudmundsson che dovrebbe aver smaltito l'infortunio alla caviglia subito in nazionale e che oggi si è allenato regolarmente con i compagni.