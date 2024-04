Verso Fiorentina-Atalanta: Riecco Bonaventura dall’inizio per riprendere il cammino in Coppa Italia

Fiorentina ed Atalanta giungono alla sfida di domani sera al Franchi con animi opposti, i viola arrivano dopo la sconfitta contro il Milan di sabato sera e sperano di replicare il cammino dell’anno scorso che ha portato due finali di coppa. Lo sperano i tifosi che puntano a tornare a sollevare un trofeo che manca da anni, ma anche la società che intende omaggiare Joe Barone, in casa viola c’è aria di rivalsa. Di umore opposto i bergamaschi di Gasperini che hanno travolto il Napoli nell’ultimo turno e che puntano a conquistare la finale. L’Atalanta dovrà fare a meno di Scalvini e di De Ketelaere infortunati quindi dovrebbe schierarsi con Carnesecchi in porta, Hien, Kolasinac e Djimsiti in difesa, Holm, Ederson, De Roon e Ruggeri a centrocampo con Kopmeiners a sostegno di Lookman ed uno tra Scamacca e Miranchuk in avanti. I viola ritrovano Bonaventura che dovrebbe agire a centrocampo insieme ad Arthur con Beltrán dietro all’unica punta Belotti e Nico-Sottil sugli esterni. Confermato Terracciano in porta, rientrano dal primo minuto Ranieri e Kayode e con loro Biraghi e Milenkovic per formare il pacchetto arretrato.

Lo riporta Sportmediaset