Verso Empoli: chi ci sarà dal 1'? Gonzalez, Piatek e Cabral sono i dubbi principali di Italiano

Non è facile immaginare quale sarà la formazione che sfiderà l'Empoli domenica

Ipotizzare o anche semplicemente immaginare la formazione anti-Empoli? Mica facile. Anzi, diciamolo pure, molto complicato. E tenuto conto di come Vincenzo Italiano ha agito nei precedenti turni di campionato, quelli per intendersi dopo una sosta con i (tanti) viola in giro per il mondo, è chiaro che inventarsi il gruppo dei titolari per la sfida di domenica (fra l’altro con le squadre in campo alle 12.30), sarà un’impresa delicatissima.Prendiamo l’attacco.

Volendo estremizzare e sintetizzare il concetto di ’titolari a disposizione’ i nomi giusti sono tre, ovvero: Sottil, Ikonè e Saponara. Traduzione, un paio di esterni, Italiano li avrà sicuramente, mentre i problemi ci saranno, eccome, per inquadrare chi sarà il centravanti. Per ragioni diverse fra loro, Piatek, Cabral e anche Nico Gonzalez (inquadrato in versione ’falso nueve’) rischiano di complicare la vita a Italiano. Il polacco sta facendo di tutto per rimettersi in sesto dopo il ko con la maglia della Nazionale, la settimana scorsa. I segnali che arrivano dal ritiro della Polonia sembrano incoraggianti, e se già oggi l’attaccante tornasse in campo è chiaro che anche il compito del medico viola (per il controllo definitivo) potrebbe essere in discesa e favorire il suo impiego nel lunch-match. Vedremo.

Nico Gonzalez? Di sicuro, l’argentino sarà a disposizione di Italiano, sarà ovviamente convocabile e convocato, ma nelle scelte (visti i precedenti) dell’allenatore, Nico, non essendosi allenato con il gruppo per quasi due settimane, dovrebbe partire dalla panchina.

Magari, nell’emergenza, Italiano potrebbe rivedere il criterio di scelta, mentre in queste ore e nei prossimi giorni continua il lavoro di inserimento, crescita e avvicinamento alla condizione migliore di Cabral. Tutto può succedere, dunque e le soprese potranno esserci anche in difesa dove per Italiano andrà in scena un altro rebus. Probabilmente meno complicato rispetto a quello della ricerca del centravanti anti-Empoli, ma le posizioni di Milenkovic e di Quarta fanno già scaldare Igor e Nastasic che in attesa dell’allenamento-verità di sabato, vanno a indossare una maglia da titolare.Nikola (con la Serbia come del resto anche Nastasic) non è al top della condizione, mentre per Quarta vale il concetto degli altri sudamericani. Fra questi, da non dimenticare Torreira uomo-chiave del gioco viola impegnato in Sudamerica fino a domani. Lo scrive La Nazione.

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