Verso Bologna: Milenkovic sostituisce Pezzella e Saponara al posto di Benassi? Esordio Falcinelli a gara in corso...

Il Corsport in edicola oggi si interroga sulla possibile formazione in vista del Bologna. Milenkovic o Vitor Hugo al posto dello squalificato Pezzella? Falcinelli avrà spazio subito? Sarà ancora 4-3-3...

Il Corsport in edicola oggi si interroga sulla possibile formazione in vista del Bologna. Milenkovic o Vitor Hugo al posto dello squalificato Pezzella? Falcinelli avrà spazio subito? Sarà ancora 4-3-3 o è possibile una soluzione tattica differente? Il Bologna è da ieri l’unico pensiero in casa viola. Milenkovic è avanti su Hugo per sostituire l’argentino, la decisione verrà presa nella rifinitura di domani mattina. Si va verso il 4-3-3 con Laurini e Biraghi sulle fasce in difesa, Badelj con Veretout e Benassi e Chiesa-Simeone-Thereau. Attenzione però a Saponara (potrebbe star fuori Benassi). Pronto anche Falcinelli a ritagliarsi spazio al Dall’Ara.