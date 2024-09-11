Verso Bergamo, La Nazione scrive: "Biraghi in difesa e Mandragora a centrocampo, in porta De Gea"

Mancano quattro giorni alla sfida di campionato contro l'Atalanta, la Fiorentina si è ripresa ad allenare al Viola Park con tanti nazionali

C’era anche Marin Pongracic alla seduta che ieri mattina ha aperto una nuova settimana di allenamenti al Viola Park, quella che culminerà con la sfida di domenica pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta. Il croato, reduce da una parentesi poco felice con la Croazia (specchio di un avvio di stagione poco fortunato), è stato il primo degli otto nazionali viola a fare ritorno a Firenze, seguito a ruota da Kean che dopo la rete siglata in azzurro contro Israele è rientrato ieri notte al centro sportivo e ha svolto solo del lavoro di scarico. Per l’adunata di questa mattina alle 10 (da oggi a sabato la squadra si allenerà sempre al mattino) sono invece attesi tanti altri, impegnati fino a poche ore fa con le Selezioni: i baby azzurri Comuzzo, Martinelli, Bove e Kayode ma anche Richardson, in campo lunedì sera con il suo Egitto.

Ultimo a tornare sarà quindi Kouame, protagonista ieri con Costa d’Avorio e atteso a Bagno a Ripoli tra stasera e domani mattina. In vista della trasferta del Gewiss Stadium (per la quale ci saranno al seguito oltre mille tifosi viola, che inaugureranno il nuovo settore ospiti dell’impianto bergamasco) non sono pochi i dubbi di formazione che ha ancora in testa Raffaele Palladino: se la scelta sul portiere sembra fatta (De Gea è pronto al debutto in Serie A), i punti in sospeso riguardano la difesa (Biraghi potrebbe essere riproposto come centrale) e il centrocampo, reparto in cui Mandragora pare far coppia con Cataldi. In attacco, dietro Kean, Colpani e Sottil. Lo scrive La Nazione

PONGRACIC E UN DIFFICILE INIZIO DI STAGIONE, NON SOLO CON LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/per-ora-i-soldi-spesi-per-pongracic-non-sono-giustificati-il-suo-inizio-e-stato-un-flop-a-bergamo-gioca/267725/