Veronica Maffei sarà il nuovo volto della Serie A. Dopo la Fiorentina comincia una nuova avventura

Veronica Maffei è stata il volto social della Fiorentina per 2 anni. La giornalista ha ricoperto quel ruolo fino al 31 dicembre scorso con grandissime soddisfazioni e un elevato gradimento da parte del tifo viola che l’ha da subito molto apprezzata per le sue qualità. Finita l’esperienza con la squadra del suo cuore, la giornalista sarà il volto femminile della Serie A con il compito di raccontare il sogno del calcio italiano e dell’Italia in America. Si tratta di un grande riconoscimento e una grande soddisfazione anche per la Fiorentina e per Firenze.

