Vergognosi insulti social dei napoletani: "Non doveva morire solo Astori. Bernardeschi un grande"

Molti tifosi del Napoli sono rimasti delusi dalla sconfitta inferta dalla Fiorentina che speravano si scansasse. Alcuni "tifosi" napoletani si sono lasciati andare sui social a offese vergognose, sia...

A cura di Redazione Labaroviola 29 aprile 2018 22:52

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