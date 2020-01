Come si poteva udire bene in televisione e come confermato a Radio Bruno da Bernardo Brovarone, al minuto tredici come sempre i tifosi fiorentini hanno cantato il coro in memoria del capitano Davide Astori. Parte dei tifosi del Napoli, in maniera vergognosa, hanno sommerso di fischi i tifosi viola quando hanno ricordato il giocatore