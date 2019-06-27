Vergani non sarà inserito nell'affare Sensi dall'Inter. Preferisce venire a Firenze che andare al Sassuolo

Nella giornata odierna Inter e Sassuolo si troveranno per discutere del futuro del centrocampista Stefano Sensi ma soprattutto per chiudere la trattativa. L'Inter dovrà dara al Sassuolo una contropart...

Nella giornata odierna Inter e Sassuolo si troveranno per discutere del futuro del centrocampista Stefano Sensi ma soprattutto per chiudere la trattativa. L'Inter dovrà dara al Sassuolo una contropartita e in questo istante il favorito è Gravillon, ma la sua valutazione deve essere di circa 8-10 milioni per fare una plusvalenza, visto che al bilancio è di 5,3 milioni di euro. L'attaccante interista Edoardo Vergani classe 2001 quindi non andrà al Sassuolo perchè il giovane giocatore ha dato la priorità alla Fiorentina.

Fonte: Di Marzio