Veretuout ammonito salta il Cagliari. Chiesa si fa male ed esce, problema muscolare?

Al di là del parziale del primo tempo ci sono due brutte notizie in casa Fiorentina, il primo è l'ammonizione di Veretout che gli farà saltare la prossima partita in Sardegna contro il Cagliari. La se...

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2019 22:26

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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