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Veretout: "Venire qui la scelta migliore, Serie A campionato top. Pioli? Intelligente..."

Il neo centrocampista della Viola Jordan Veretout, è stato presentato ufficialmente oggi. Queste le parole del giocatore raccolte da Sky Sport:"La Fiorentina è una grande squadra. Ammiro tantissimo la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 20:32
Veretout: "Venire qui la scelta migliore, Serie A campionato top. Pioli? Intelligente..." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Il neo centrocampista della Viola Jordan Veretout, è stato presentato ufficialmente oggi. Queste le parole del giocatore raccolte da Sky Sport:"La Fiorentina è una grande squadra. Ammiro tantissimo la Serie A, è piena di grandi calciatori. Ho sempre pensato che venire qui fosse la scelta giusta. Abbiamo un ottimo organico e dobbiamo ottenere i migliori risultati. Pioli è un allenatore intelligente, mi aiuterà molto e sono felice di averlo come tecnico".

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