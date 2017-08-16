Veretout: "Venire qui la scelta migliore, Serie A campionato top. Pioli? Intelligente..."

Il neo centrocampista della Viola Jordan Veretout, è stato presentato ufficialmente oggi. Queste le parole del giocatore raccolte da Sky Sport:"La Fiorentina è una grande squadra. Ammiro tantissimo la...

Il neo centrocampista della Viola Jordan Veretout, è stato presentato ufficialmente oggi. Queste le parole del giocatore raccolte da Sky Sport:"La Fiorentina è una grande squadra. Ammiro tantissimo la Serie A, è piena di grandi calciatori. Ho sempre pensato che venire qui fosse la scelta giusta. Abbiamo un ottimo organico e dobbiamo ottenere i migliori risultati. Pioli è un allenatore intelligente, mi aiuterà molto e sono felice di averlo come tecnico".