Veretout sempre più del Napoli, 20 milioni alla Fiorentina, 1.8 al giocatore
Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout sarebbe sempre più vicino al Napoli, tanto è che prossima settimana si potrebbe formalizzare e ufficializzare il tutto...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 19:50
Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout sarebbe sempre più vicino al Napoli, tanto è che prossima settimana si potrebbe formalizzare e ufficializzare il tutto. Pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione e l'offerta dei partenopei è di 20 milioni (bonus compresi) per il giocatore viola.
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