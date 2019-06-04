Veretout sempre più del Napoli, 20 milioni alla Fiorentina, 1.8 al giocatore

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout sarebbe sempre più vicino al Napoli, tanto è che prossima settimana si potrebbe formalizzare e ufficializzare il tutto...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2019 19:50

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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