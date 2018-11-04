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Veretout segna e Batistuta esulta, da Roma non l'hanno presa benissimo: "Core ingrato"

Questioni di cuore. Quelle che legano Gabriel Omar Batistuta alla Fiorentina. Il Re Leone, presente sulle tribune del Franchi al pari del suo ex compagno Francesco Totti, non è riuscito a trattenersi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 11:49
Veretout segna e Batistuta esulta, da Roma non l'hanno presa benissimo: "Core ingrato" -
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Questioni di cuore. Quelle che legano Gabriel Omar Batistuta alla Fiorentina. Il Re Leone, presente sulle tribune del Franchi al pari del suo ex compagno Francesco Totti, non è riuscito a trattenersi al gol della Viola ed è partito spontaneo un applauso nei confronti della squadra di cui è stato capitano per anni. E poco importa che di fronte ci fosse la Roma, squadra con la quale si è laureato campione d’Italia nel 2001. Al cuor non si comanda. "Core ingrato" Così scrive questa mattina il quotidiano "Il Tempo"

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