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Veretout: "Pari importante per sbloccarci dal momento no. Con Thereau ci abbiamo provato..."

Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 21:23
Veretout: "Pari importante per sbloccarci dal momento no. Con Thereau ci abbiamo provato..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto forte, per noi è stato molto importante arrivare al pareggio. L’assenza di vittorie? Ci abbiamo provato, con Thereau abbiamo cercato di scambiare per andare a fare gol. Eravamo in un momento non particolarmente positivo, speriamo che questa partita possa sbloccarci”.

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