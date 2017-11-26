Veretout: "Pari importante per sbloccarci dal momento no. Con Thereau ci abbiamo provato..."
Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 21:23
Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto forte, per noi è stato molto importante arrivare al pareggio. L’assenza di vittorie? Ci abbiamo provato, con Thereau abbiamo cercato di scambiare per andare a fare gol. Eravamo in un momento non particolarmente positivo, speriamo che questa partita possa sbloccarci”.