Veretout: "Pari importante per sbloccarci dal momento no. Con Thereau ci abbiamo provato..."

Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto...

Jordan Veretout ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “La classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di arrivare più avanti possibile. La Lazio? Sono una squadra molto forte, per noi è stato molto importante arrivare al pareggio. L’assenza di vittorie? Ci abbiamo provato, con Thereau abbiamo cercato di scambiare per andare a fare gol. Eravamo in un momento non particolarmente positivo, speriamo che questa partita possa sbloccarci”.