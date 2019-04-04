di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha pareggiato la quindicesima partita in campionato. Una buona prestazione non è bastata per vincere la partita e la squadra si è fatta rimontare per ben due volte dai...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha pareggiato la quindicesima partita in campionato. Una buona prestazione non è bastata per vincere la partita e la squadra si è fatta rimontare per ben due volte dai giallorossi. Ma nonostante la delusione per il pareggio c'è stata una cosa che ha fatto maggiormente male del risultato. Ad un certo punto della partita il commentatore tecnico di Sky, Lele Adani, si è fatto sfuggire un commento di elogio per Veretout: "Meriterebbe di giocare in una squadra che ambisca alla Champions League".

Questa frase ha fatto molto male ai tifosi viola. Perchè fino a soli 3-4 anni fa la Fiorentina era una delle grandi pretendenti alla Champions e con Montella la squadra arrivava in maniera stabile tra le prime quattro in classifica. Questa frase ha fatto venire tanti pensieri in mente ai tifosi che hanno riflettuto su quale è la dimensione attuale del proprio club. Sicuramente la situazione è molto peggiorata rispetto ad un passato ancora abbastanza recente