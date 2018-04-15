Veretout: "Per l'Europa League sarà dura, ci sono tante squadre forti. Ora testa alla Lazio"
Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Spal: "La corsa all’Europa League è molto difficile perché ci sono tante squadre forti come la Sampdoria e l'Atalanta".Prose...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 15:32
Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Spal: "La corsa all’Europa League è molto difficile perché ci sono tante squadre forti come la Sampdoria e l'Atalanta".
Prosegue sul prossimo impegno di campionato: "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita ed adesso abbiamo il dovere di dare il massimo contro la Lazio".
Conclude sul suo percorso di inserimento: "Il mio italiano va abbastanza bene, ma posso ancora migliorare".