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Veretout: "Per l'Europa League sarà dura, ci sono tante squadre forti. Ora testa alla Lazio"

Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Spal: "La corsa all’Europa League è molto difficile perché ci sono tante squadre forti come la Sampdoria e l'Atalanta".Prose...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 15:32
Veretout: "Per l'Europa League sarà dura, ci sono tante squadre forti. Ora testa alla Lazio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Spal: "La corsa all’Europa League è molto difficile perché ci sono tante squadre forti come la Sampdoria e l'Atalanta".

Prosegue sul prossimo impegno di campionato: "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita ed adesso abbiamo il dovere di dare il massimo contro la Lazio".

Conclude sul suo percorso di inserimento: "Il mio italiano va abbastanza bene, ma posso ancora migliorare".

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