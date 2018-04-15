Veretout: "Per l'Europa League sarà dura, ci sono tante squadre forti. Ora testa alla Lazio"

Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Spal: "La corsa all’Europa League è molto difficile perché ci sono tante squadre forti come la Sampdoria e l'Atalanta".Prose...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2018 15:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout

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